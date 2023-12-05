Общество 05 декабря 2023, 09:53 Простые правила. Что делать, если потерял карту москвича или нашел чужую Жителям столицы рассказали о действиях при потере или обнаружении карты москвича Сайт мэра и правительства Москвы

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Карта москвича — это не только каждодневный помощник горожан, но и документ, содержащий личные данные. Чтобы сохранить информацию в безопасности даже в случае потери карты, нужно соблюдать правила. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Если найдена чужая карта москвича

Тем, кто нашел чужую карту москвича, необходимо обратитесь в любой центр «Мои документы» и передать ее работникам на ресепшене. Это самый верный и безопасный способ помочь держателю.

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В департаменте информационных технологий города Москвы отметили, что нередко люди публикуют в соцсетях посты в поисках владельца карты. Кроме того, они прикрепляют при этом фотографии, которые содержат персональные данные. Это может привести к тому, что информацию украдут.

В ведомстве также напомнили, что нельзя использовать чужую карту — за это предусмотрен штраф.

Если утеряна карта москвича

Существует два вида карты москвича — с банковским приложением и без него. Первую выпускали до 1 апреля 2022 года. Новые карты, который горожане получали после этой даты, выдавали без банковского приложения.

Если карта москвича старого образца, то, чтобы обезопасить денежные средства, надо незамедлительно позвонить в банк и заблокировать счет. После этого можно подать заявление о перевыпуске.

Пользователям карт москвича, полученных после 1 апреля 2022 года, можно сразу оставлять заявку на выпуск новой карты. Подать заявление можно на портале mos.ru. Новая карта будет готова в течение 30 календарных дней с момента подачи.

Владельцы карт москвича с бесплатным проездом на время перевыпуска могут получить временный единый социальный билет. Информацию об условиях его получения пишут персонально на портале mos.ru.

В ноябре стало известно, что карту москвича в 2023 году получили более миллиона жителей столицы.