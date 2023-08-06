Общество 06 августа 2023, 20:12 «Простые и скромные ребята». Пушилин — о героическом экипаже танка «Алеша» Пушилин назвал экипаж танка «Алеша» простыми и скромными ребятами

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Российские танкисты Расим Баксиков, Александр Леваков, Алексей Неустроев — простые и скромные ребята, отметил в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин. По его мнению, возможно, военнослужащие еще не осознали, подвиг какого уровня они совершили.

Военных представили к званиям героев России. Пушилин 6 августа вручил им и «Золотую Звезду» ДНР.

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«Их героический поступок важен не только с военной точки зрения, хотя и с военной я бы назвал его выдающимся», — указал врио главы республики.

По словам Пушилина, он имеет большое значение как демонстрация морального духа бойцов.

«Вот она — сила русского оружия, сила русского характера!» — подчеркнул политик.

Вместе с Пушилиным военных посетил сенатор Александр Вайнберг. Он вручил им диск группы «Любэ» с подписью Николая Расторгуева.

«В этих песнях — про ратные подвиги, про долг, про любовь к Родине — тоже секрет нашей силы», — заключил врио главы ДНР.