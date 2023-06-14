Общество 14 июня 2023, 16:19 Пространство Russian Design Space начнет работу на полях ПМЭФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Новое пространство под названием Russian Design Space начнет работать на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Оно станет местом встречи экспертов в сфере индустрии дизайна, образовательных учреждений, институтов развития и творческих союзов.

Цель создания этого пространства заключается в том, чтобы продемонстрировать участникам форума потенциал дизайна в реализации госстратегий, а также его возможности в преобразовании среды и общества.

Реклама

В апреле 2023 года в России с успехом прошел форум дизайна и моды. Это мероприятие стало первым, которое прошло на федеральном уровне.

«Принято решение о включении ключевых треков повестки Форума в деловую программу ПМЭФ», — отметила руководитель дирекции творческих проектов Фонда «Росконгресс» Екатерина Иванова.

Темами дискуссий и выступлений в пространстве Russian Design Space станут промышленный дизайн как основа суверенитета, драйверы фешен-индустрии и глянец и digital-контент в культуре и медиа. Кроме того, участники мероприятия обсудят русскую школу дизайна и цифровую реальность в моде. В конечном итоге гости выработают решения для консолидации отраслей экономики вокруг дизайна.