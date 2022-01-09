Россиянам рассказали простой рецепт сытного завтрака за 10 минут

Существует огромное количество разных рецептов приготовления завтраков. Это и каши, и тосты с авокадо, яичница и смузи. Некоторые из них требуют много времени для приготовления или каких-то сложных ингредиентов. Есть вариант простого завтрака по-французски, который можно сделать всего за 10 минут. Блюдо получается сытным и вкусным.

Для приготовления потребуются четыре блинчика, два яйца, ветчина или балык, сыр «Филадельфия» и оливки.

Яйца нужно как следует взбить и посолить. Разогреть сковороду и вылить полученную смесь. Затем нужно сделать омлет без молока, в сковородку также отправляются нарезанные кусочки ветчины. Ее можно заменить на балык, отварную куриную грудку или любое другое мясо.

Блины нужно смазать сыром «Филадельфия». В качестве альтернативы можно использовать любой другой сыр с кремовой текстурой. Потом выложить на него омлет с ветчиной. Последний этап — это заворачивание блина в конвертик, который затем украшается оливками.