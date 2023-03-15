Эксклюзив 15 марта 2023, 23:42 «Просто так била по лицу». Мать рассказала, как педагог из детсада издевалась над ее сыном Мать четырехлетнего ребенка пожаловалась на издевательства дефектолога в Петербурге Unsplash

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Мать четырехлетнего мальчика рассказала, как наемный педагог-дефетолог издевалась над ее сыном во время занятий. Женщина заявила «360», что записала на камеру занятие, на котором учитель бьет мальчика по губам.

История началась с того, что мать мальчика, нуждавшегося в дополнительных занятиях по развитию речи, обратилась к дефектологу, которого ей рекомендовали знакомые. Педагог официально числилась в детском саду, поэтому у родителей не возникло сомнений в ее компетентности.

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Однако занятия пошли не так, как предполагала мать мальчика. Дефектолог приходила на дом, за уроки брала по две тысячи рублей. Чтобы не мешать учебному процессу и не подрывать авторитет учителя, мать ребенка не вмешивалась в ход занятий. Но через какое-то время обратила внимание на плач сына.

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«Он плакал не так, как будто капризничал, а словно что-то пошло не так. После этого занятия он не захотел мне показываться и проговаривать, что они делали в этот раз. И когда я это увидела, то решила, что мне надо узнать, что происходит на этих занятиях», — рассказала мать ребенка.

В итоге женщина выяснила, что педагог не только обращалась с малышом в приказном тоне — «а ну, давай говори!» — но и толкала его и била по лицу.

«На последнем занятии мы установили камеру и я увидела, что она просто так бьет его по лицу — разговаривает по телефону и бьет. Наклоняется к нему, а он отодвигается, потому что боится», — сквозь слезы сказала петербурженка.

Она обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Проверку проводит следственный отдел по Приморскому краю СУ СКР по Санкт-Петербургу. По словам собеседницы «360», педагог уволилась задним числом из детсада, в котором официально числилась на работе.

Разбираться с дефектологом женщина не стала, хотя та все же позвонила ей с вопросом, почему мать подопечного не поговорила с ней. Педагог уверяет, что не била ребенка, хотя записи с камер говорят об обратном.