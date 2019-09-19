«Просто спросить»: поликлиника в Калининграде добавила долгожданную опцию

Электронная очередь в поликлинике больницы № 3 Калининграда пополнилась новой опцией. Теперь пациенты могут взять талончик, чтобы «просто спросить». Услуга оказалась очень популярной.

В Министерстве здравоохранения Калининградской области пояснили, что электронная очередь в поликлинике появилась в рамках реализации проекта «Бережливая поликлиника». Нестандартный вариант талона в нее добавили две недели назад — для удобства пациентов.

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«За это время ею воспользовались более 500 граждан», — отметили в региональном минздраве.

После получения талончика пациентов направляют к окну старшего регистратора. Чаще всего люди интересуются, как получить направление в областную больницу или попасть на прием к специалисту. Спрашивают они и о местах, где можно сделать прививку, времени приема того или иного врача и многом другом.

В Минздраве подчеркнули, что подобные опции электронной очереди есть и в других российских регионах.

Фотографию электронного терминала с опцией «просто спросить» разместили в одном из пабликов «ВКонтакте». «Наконец-то сбылась мечта миллионов!» — гласила подпись к снимку.

Источник фото: «ВКонтакте»

Пользователи положительно оценили нововведение, пошутив, что можно было бы добавить еще некоторые возможности.

«Еще нужно „Мне просто отдать“, „мне на минутку“ и „я тут уже стояла“», — предложили в комментариях.