«Просто оскорбительно»: адвокат избитой модели назвал несправедливым приговор для Mellstroy

Сегодняшнее решение суда об исправительных работах для блогера Mellstroy (Андрея Бурима) является «антисправедливым». Обществу просто показали, что женщин можно бить на треш-стримах, а ценник за это будет таким, заявил адвокат пострадавшей от рук стримера модели Алены Ефремовой Антон Жаров. Он подчеркнул, что решение будет обязательно обжаловано.

«Шесть месяцев исправительных работ, чтобы вы понимали, это значит, что с вашей зарплаты в течение шести месяцев удерживают 10%. В принципе такую сумму обычно нормальные люди тратят на благотворительность», — отметил юрист.

По его мнению, это навряд ли станет наказанием для Бурима, который нигде не работает. Возмущение Жарова также вызвала сумма моральной компенсации, которую присудили его подзащитной.

«Сумма 50 тысяч в виде компенсации морального вреда — это просто оскорбительно. Конечно же, мы будем обжаловать приговор», — подчеркнул он.

Жаров обратил внимание на то, что суд очень вольно отнесся к тем документам, которые были предоставлены касательно психического здоровья Ефремовой. Подробности он приводить не стал, но отметил, что каждый может представить, что испытывает человек, над которым было совершено насилие.

«Она плохо спит, у нее другие расстройства невротического спектра. Но я не могу цитировать медицинские документы, не имею права», — пояснил адвокат.

Юрист добавил, что по его мнению, справедливым в этом деле может быть только лишение свободы дя Бурима. Он пояснил, что важно помнить о том, что этот приговор сообщает всему обществу.

«В этом случае мы, наверное, поймем что решение апелляционного суда должно быть другим и мирового судью нужно поправлять. Неприемлемо, чтобы наказание было настолько смехотворным, а компенсация настолько мала», — заключил специалист.

Mellstroy в октябре 2020 года избил Ефремову во время стрима. Он схватил модель за лицо и несколько раз ударил головой об стол. Девушка потребовала от него 10 миллионов рублей в качестве компенсации.