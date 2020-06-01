Стримеры из Брянска решили заработать на издевательствах. В прямом эфире они измывались над 33-летним мужчиной, доводя его до истерик. Российский блогер Габар назвал «360» самое ужасное в ситуации.

Ролики, на которых молодые люди обливали помоями и закапывали «героя» своих стримов, появились в Сети сравнительно недавно. Некоторые пользователи обвинили авторов видео в жестокости. Некоторые высказали предположение, что мужчина не способен постоять за себя и отвечать за свои действия. Либо он болен, либо его специально опаивают перед съемками.

«Если изучить вопрос, то становится ясно, что присутствует огромное количество алкоголя. Не думаю, что есть цель заработать на этом человеке. Какие-то деньги это приносит. Но в первую очередь это открытый садизм. И если вникнуть в ситуацию, то существуют несколько компаний, которые похищают этого мужчину друг у друга и издеваются над ним. Это какой-то брянский садизм», — заметил Габар.

Он заметил, что неравнодушные обращались в полицию и пытались разобраться с ситуацией. Однако «звезда» брянских стримов говорил, что снимали его якобы друзья.

«Это просто маргинальное дно, в котором они существуют. Это ужасная сама по себе субкультура, которую пропагандируют. К ним присоединяются люди, и происходит какой-то кромешный ад», — прокомментировал ситуацию российский блогер.

Он осудил происходящее и заявил, что привлек бы к уголовной ответственности тех, кто участвует в подобных действах.

«Самое ужасное: площадка не предпринимает никаких действий по блокировке контента, а зрители в большинстве своем тоже садисты. Если почитать комментарии, то они подзадоривают и хотят еще больше жестокости. <…> Это просто моральные уроды», — заключил Габар.

Объектом унижения, насколько известно, стал 33-летний приезжий из Ярославля по имени Валентин. Несколько лет назад он регулярно появлялся в прямых трансляциях местного стримера и запомнился зрителям неординарным поведением и харизмой. В начале июля 2019-го его пригласил в Брянск один из авторов стримов. С тех пор над ним издеваются, пишут обеспокоенные судьбой мужчины.