«Просто кинули». Прекративший работать в РФ сервис Airbnb не вернул людям деньги за бронь

Россияне пожаловались на сервис аренды жилья Airbnb, который объявил о прекращении работы с жителями РФ и Белоруссии. По словам пользователей, им не возвращают деньги за уже совершенное бронирование (один из комментаторов заявил, что потерял 100 тысяч рублей) и не отвечают на сообщения. А некоторым написали, что «оплата от русских не нужна».

Люди возмутились «воровством по национальному признаку» и недоумевают, что делать, если деньги отданы, а сервис «просто отключился, и все». Россияне заметили, что их «просто кинули».

На сайте компании указано, что отменены все бронирования в России и Белоруссии начиная с 4 апреля 2022 года. Однако, по словам пользователей, им не возвращают оплату даже за те бронирования, которые были сделаны в марте.

О том, что сервис свернет работу в двух странах, гендиректор компании Брайан Чески сообщил еще в начале марта. Однако об отмене возможности бронирования для россиян и белорусов объявили только 4 апреля.