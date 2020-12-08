«Просто капали слезы»: у Марии Захаровой умер щенок

Мария Захарова взяла из приюта щенка. Собака оказалась больной и через неделю умерла в ветеринарной клинике от энтерита и паравирусной инфекции.

«Панди нет. Боролись неделю. В стационаре. Но энтерит, паравирусная инфекция и еще какая-то гадость победили. Еще два щенка из помета, как мне сказали, тоже умерли. Остальные болеют. Вчера не было сил даже написать. Просто капали слезы. Всего день она провела дома, а как будто так было всегда», — поделилась Захарова в Facebook.

Источник фото: Facebook

Она вспомнила трогательную историю, как Панди взяла с дивана игрушечного щенка, унесла его под стол и просто смотрела на него — не грызла и не трепала.

«Не сдаемся. И снова будет из приюта. Обещаю», — добавила официальный представитель МИД.

Мария Захарова взяла необычного щенка с разноцветными глазами в приюте, куда его привезли волонтеры. Панди нашли под бетонной плитой. 29 ноября Захарова сообщила подписчикам о том, что завела питомца, и пообещала рассказать историю собаки.