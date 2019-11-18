«Просто хотелось подраться». Девочки-подростки жестоко избили сверстницу в Видном

В подмосковном Видном девочки жестоко избили ровесницу, экзекуцию снимали на видео. За кадром слышны и мальчишечьи голоса. Жертва попала в больницу с сотрясением мозга, переломом носа и другими травмами. В произошедшем разбирался «360».

Если верить соцсетям, то одна из девочек напала на свою ровесницу из-за того, что та, по мнению напавшей, пыталась отбить у нее парня. Ревность привела к кровавой разборке. Чтобы жертва навсегда запомнила, за что ее избили, экзекуцию снимали на телефон, а потом выложили в соцсети.

Следователи Подмосковья начали проверку по поводу драки, теперь им предстоит установить личность всех участников избиения, сопоставить факты и принять решение по поводу следующих своих законных действий.

«Запланировано проведение комплекса необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех участников инцидента и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в подмосковном главке Следственного комитета.

«Знай, на кого нарываешься»: в Ижевске пятеро подростков избили девочку Подробнее

Как рассказала «360» мама избитой девочки, это не первая драка с участием задиры. По подсчетам женщины, ее дочь — восьмая, кого избила эта девочка.

«Наш случай был восьмой. Там не было никакого повода. Просто ей хотелось подраться, а кому-то заснять. Они испытывали от этого наслаждение. Причина — хотелось кого-то избить», — рассказала мама пострадавшей девочки.

Сама избитая школьница — Елизавета (имя изменено — прим.ред.) рассказала, что до конца не понимает причин, по которым пострадала. И это не первый конфликт между ними.

«В прошлый раз она подошла ко мне и на ровном месте начала мне хамить, оскорбила мою мать, меня, мою семью. Я не тот человек, который будет просто смотреть на это все. Ответила ей тем же. Это было два года назад. А сейчас появился повод меня избить — тупое оправдание, не правда ли? Просто захотелось…» — рассказала девочка.

Елизавета добавила, что устала от звонков и ей, и ее матери. Девочка заметила, что чувствует себя плохо. Пока она остается в больнице.

Та девочка, которая, как считается, и затеяла драку позже выложила в соцсетях свои извинения. Речь обращена к пострадавшей Елизавете.

«К сожалению, многие люди поняли эту ситуацию неправильно. Я хотела бы рассказать, как было все на самом деле. Она неоднократно оскорбляла мою мать, мою семью. Я просила ее не говорить такие слова в адрес моих близких и родных людей», — рассказала девочка.

Как далее развернется ситуация, решат правоохранители. Сейчас известна позиция только двух сторон конфликта, но на изначальном видео слышны несколько голосов. Возможно, после того, как их владельцев опросят следователи, общая картина конфликта станет понятнее.