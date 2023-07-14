Эксклюзив 14 июля 2023, 13:54 «Просто есть место хранения». Жителям Самары не говорили, где будут хранить тела их родственников Источник «360»: тело умершей жительницы Самары хранили в продуктовом холодильнике Телеканал «360»

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Тело матери жительницы Самары хранили в холодильнике для продуктов, рассказал источник «360». По его словам, женщина не знала, где именно будет находиться ее родственница.

«[Подробности не обговаривались, просто есть место хранения», — отметил собеседник.

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По его словам, женщина уже решила все вопросы с находчивыми предпринимателями. Источник добавил, что жительница Самары больше не имеет претензий к владельцам гаража, где и находился холодильник с телом.

О работе подпольного морга в Самаре рассказала блогер Ксения Штефан. Она опубликовала снятое в одном из городских гаражей видео. Внутри помещения стояли холодильники для продуктов с телами людей. Рядом стояли кресты, гробы, венки и другие похоронные принадлежности.

Житель Польши хранил у себя дома на диване тело матери. Как выяснили позже правоохранители, 76-летний мужчина тосковал по умершей, поэтому решил откопать ее. С трупом он «общался», когда смотрел телевизор. Все раскрылось, когда в гости к поляку пришел его зять — он и обратился за помощью к медикам и правоохранителям.