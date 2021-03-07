«Просто чепуха»: Познер оценил манифест Богомолова об упадке Европы

Телеведущий Владимир Познер скептически отнесся к манифесту режиссера Константина Богомолова об упадке Европы. Он назвал его мысли чепухой.

«То, что вы упомянули Богомолова, на мой взгляд, не в обиду будет сказано — это просто чепуха», — заявил Познер в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм».

Собеседник отметил, что никакой особой реакции на мысли Богомолова после публикации этого манифеста в обществе не последовало. По словам Познера, о нем «поговорили, поболтали немножко и забыли». Телеведущий указал на особую миссию интеллигенции в нашей стране, которая может быть разной в зависимости от ситуации.

В феврале «Новая газета» опубликовала манифест Константина Богомолова «Похищение Европы 2.0». В нем режиссер заявил, что современное западное общество утратило права на выражение личных чувств и мыслей, которые не совпадают с мнением большинства. Как считает Богомолов, на Западе сформировался новый этический рейх на основе идеологии последних изменений.

Он призвал Россию «отцепиться от поезда, несущегося в мультикультурный ад, и начать строить собственную „Европу здорового человека“».