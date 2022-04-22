«Просто анатомия». В краснодарском магазине извинились за посыпку в виде мужского органа

Кондитерский магазин выставил на продажу новый вариант посыпки — в виде мужского полового органа. Товар пробыл на прилавке недолго: на необычный декор пожаловался местный житель. Владелица магазина Ольга Рюмшина рассказала авторам Telegram-канала «Подъем» о нестандартной форме посыпки.

По ее словам, шумиха вокруг ситуации с декором «выеденного яйца не стоит». Рюмшина отметила, что сейчас не время обращать внимание на подобное. На возмущение покупателя представители магазина все же отреагировали: новинку убрали с полки.

«Сейчас такая обстановка в мире. А мы писюнами тут занимаемся. Мы брали буквально два-три килограмма, просто потому что нас просили. Но если мы задели чьи-то чувства, понимаем. Мы сразу убрали её с прилавка», — сказала Рюмшина.

Владелица магазина отметила, что она сама не видит оскорбления в необычном декоре. К тому же ее заказывали для «девичников-мальчишников». На упаковке посыпки товар обозначили как «Посыпка перламутр, сердца».

«Это просто анатомия. Нам с детства вдалбливают, что писюн — это плохо. И потом у людей проблемы. Это просто орган. Это нормально, это не страшно, это не позорно», прокомментировала она декор.

Распространившиеся в Сети слухи о том, что посыпка предназначена для куличей, Рюмшина опровергла.