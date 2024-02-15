Эксклюзив 15 февраля 2024, 23:48 «Просто ад». Бомж испортил жизнь соседям по коммуналке в Лыткарине Жильцы дома в Лыткарине пожаловались на поселившегося в коммуналке бомжа РИА «Новости»

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Жители дома по улице Спортивная в подмосковном городе Лыткарине вынуждены терпеть соседство с бомжом. В беседе с «360» одна из жительниц коммуналки рассказала, что жизнь с таким соседом стала «просто адом».

«Данная квартира является коммунальной. Хозяйка одной из комнат заселила в нее мужчину, который ежедневно находится в очень сильном алкогольном состоянии. Он постоянно валяется на общей кухне, в подъезде, курит в местах общего пользования и ходит под себя в туалет», — отметила она.

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По словам собеседницы «360», из комнаты бомжа-соседа ползут клопы и тараканы. Он не оплачивает коммунальные услуги, а в помещении всегда жуткие антисанитарные условия.

Собственница комнаты на просьбы решить проблему с квартирантом, только отмахивается, что не будет ничего делать, и этот мужчина продолжит жить там дальше. Соседка много раз вызывала полицейских, но те, по ее словам, только разводили руками и ничего не предпринимали.

От безысходности женщина написала заявление в прокуратуру, но ответа пока не получила. Сейчас жильцы дома хотят направить коллективную жалобу в полицию, но переживают, что дело так и не сдвинется с мертвой точки.