Проститутка обратилась за помощью к Малышевой и получила совет

Молодая девушка попала в сложную ситуацию и стала заниматься проституцией. С годами она поняла, что хочет изменить свою жизнь и попросила совета у Елены Малышевой. Телеведущая порекомендовала переехать и пройти необходимое лечение.

Малышева дала совет маме девочки, мечтающей сменить пол Подробнее

Анонимный звонок 22-летней девушки прозвучал в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По словам обратившейся за помощью, она начала заниматься проституцией восемь лет назад. У нее есть два младших брата и мать, которая страдает от алкоголизма.

«Я работала официанткой, но там дети не нужны. В один день мне предложила подруга переспать с мужчиной за деньги и я согласилась, с тех пор я работаю. Я ненавижу мужчин, мне очень тяжело и я просто хочу закончить с этим», — поделилась девушка.

Малышева выслушала историю и посоветовала сначала устроится на работу, пусть она и не будет высокооплачиваемой в первое время. Кроме того, ведущая напомнила, что есть интернаты, куда можно определить маленьких братьев и забирать их на выходные. Она также похвалила девушку за смелое решение поменять жизнь.

Затем участники дискуссии подняли тему проблем со здоровьем, которые могут возникать у представительниц такой «профессии». Врач Андрей Продеус отметил, что беспорядочная интимная связь приводит к большому количеству половых инфекций и увеличивает риск развития бесплодия.