В Кремле объяснили, почему Россия простила долг Африке

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что таким образом Россия открыла путь для работы своих компаний на африканском континенте. Он отметил, что без списания многомиллионных долгов это не было бы возможно.

«Это абсолютно взаимовыгодный, предметный, прагматичный подход к ведению торгово-экономических связей», — заключил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия принимает участие «в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки». Он пояснил, что ряд разных стран запустил программы, которые позволят использовать долговые средства для финансирования проектов экономического развития Африки.

Саммит и экономический форум «Россия-Африка» проходит в Сочи с 23 по 24 октября включительно. Его посетили лидеры и делегации из более 40 государств африканского континента.