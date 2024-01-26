Общество 26 января 2024, 14:52 «Прости меня, малыш». Долгожданная встреча пса Арчи с хозяином попала на видео Представитель МВД России Волк показала видео встречи пса Арчи с хозяином

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала в Telegram-канале видео долгожданной встречи пропавшего пса Арчи с хозяином Сергеем. Она назвала эту сцену «очень трогательной».

На ролике полицейский с улыбкой вручает тойтерьера Сергею, а тот, забирая его, чуть не плачет от радости, бросается целовать питомца и повторяет: «Малыш, прости меня! Прости меня, малыш!»

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Позже владелец пса на камеру поблагодарил всех причастных к его возвращению.

«Очень благодарен всем, в первую очередь сотрудникам линейного отдела города Серпухова. <…> Отработали все. Всем респект», — произнес мужчина.

Арчи потерялся, забежав обратно в электричку после того, как его хозяин вышел на станции. Ирина Волк напомнила, что Сергей вместе с волонтерами искал питомца почти неделю, но только после обращения в полицию поиски увенчались успехом. Оказалось, что собаку видели на станциях Чехов и Серпухов. Неравнодушные жители забрали его со станции в Серпухове и приютили в деревне Сандарово в Чехове.

«Благодаря неравнодушию моих коллег из транспортной полиции по Центральному федеральному округу <…> Арчибальд вернулся к своему хозяину. <…> На видео — долгожданная встреча Сергея со своим любимцем. Конечно, все эмоции участников встречи это видео не передает, но было очень трогательно», — рассказала Ирина Волк.

Ранее появилось видео, на котором счастливый Сергей едет с Арчи домой.