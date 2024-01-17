Общество 17 января 2024, 16:21 Проставление в паспорте отметок о детях старше 14 лет упростят в России Путин поручил упростить проставление в паспорте отметок о детях старше 14 лет РИА «Новости»

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Правительство оценит целесообразность внесения в паспорта россиян отметок о детях старше 14 лет. Поручение об этом отдал президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

В перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека указали, что кабмину необходимо рассмотреть вопрос целесообразности внесения в нормативные правовые акты изменений, которые предусматривают проставление в паспорте отметок о детях, уже достигших 14 лет, в том числе с использованием «Единого портала государственных и муниципальных услуг».

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Помимо этого, президент поручил упростить процедуры, связанные с проставлением этой отметки, чтобы исключить необходимость представлять документы и справки на бумажном носителе.

Доклад о представленной работе по этим вопросам должны представить в срок до 1 июля.