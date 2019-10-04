«Простая арифметика»: в Кремле высказались об исследовании о потере доходов средним классом

Экономисты заявили, что средний класс в России уже пять лет теряет доходы. В Кремле пообещали учесть результаты исследования в работе профильных министерств и ведомств.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что есть множество разных исследований, представленных специализированными организациями. Его слова привело РИА «Новости».

«Вы знаете, мы, конечно, с большим вниманием относимся к подобным исследованиям», — сказал официальный представитель Кремля. Озвученную специалистом НИУ ВШЭ точку зрения он назвал достойной внимания.

Песков согласился с тем, что есть определенные сигналы, которые свидетельствуют о наличии тех или иных проблем.

«Действительно, с рождением ребенка доход на каждого члена семьи падает. Это простая арифметика. <…> Многие из этих явлений уже достаточно значительное время назад были приняты во внимание», — заметил пресс-секретарь Владимира Путина.

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Он подчеркнул, что «существует целый набор мер», которые реализуются правительством и направлены на повышение доходов населения и избавления от бедности.

«Работа ведется, но, как говорится, не все сразу», — отметил Песков.

Говоря о численности среднего класса в России, пресс-секретарь главы государства предложил не брать для оценки работы президента и правительства один критерий. Хотя и согласился, что «какие-то параметры иногда не выполняются».

«Вместе с тем, скажем так, рисовать картину, основываясь на одном параметре, было бы просто неверно», — заключил Дмитрий Песков.

В докладе профессора НИУ ВШЭ Наталии Тихоновой шла речь о реальных доходах россиян, попадающих под определение среднего класса. Специалист заметила, что за последние пять лет их доходы сильно сократились и продолжают падать. Основной причиной этому профессор назвала рождение детей.