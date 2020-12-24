Просрочка по ипотеке выросла в России

Аналитики зафиксировали резкий рост просроченной задолженности по ипотеке в восьми российских регионах. Самая сложная ситуация в Севастополе. Там рост числа не погашенных вовремя платежей составил 126%.

Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс» и организации «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА).

По данным аналитиков, в течение 2020 года рост просроченной задолженности по жилищным кредитам составил 55% в Ингушетии, 54% — в Коми, 35% — в Адыгее, 32% — в Белгородской и Смоленской областях, 31% — в Чечне и 30% — в Псковской области. Общий объем ипотечных долгов россиян составляет 101 миллиард рублей.

В 2020 году россияне стали меньше должны банкам за ипотеку. Несмотря на кризис, долговая нагрузка по этим типам кредитов снизилась из-за низкой процентной ставки, продления сроков погашения кредитов и рефинансирования.

Среднее значение показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков составило 54%. Это значит, что жители России тратили на погашение всех типов кредитов немного больше половины своего дохода.