Просроченные сладкие подарки подарили в детсаду Челябинска

Воспитанники детского сада № 450 в Челябинске получили от Деда Мороза на утреннике просроченные сладкие новогодние подарки. Об этом сообщили во «ВКонтакте».

Родители обратили внимание на наклейки со сроком годности — их было две. Причем на одной из них стояла дата — 26 июня. Кроме того, мать одного ребенка развернула конфетный фантик и увидела плесень на сладости. Другие взрослые тоже писали про характерный белый налет, который говорит о старости шоколадных конфет.

Заведующая детсадом объяснила, что поставщик использовал праздничную упаковку, оставшуюся с 2018 года. По этой причине поверх старых этикеток производитель наклеил новые. При этом все сладости в наборе — свежие и сертифицированные, заверила педагог.

Поставщик уже поменял подарки. Помимо этого детям выдадут еще по одному подарку. Тем не менее, родители все равно передали конфеты на экспертизу, чтобы подробнее узнать про их качество. А еще взрослые намерены написать заявление в прокуратуру.

В Сети родители пишут, что у них в семье съели уже половину подарка, а коробку выбросили. Но сладости им попались качественные.