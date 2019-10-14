  • Просроченные продукты предложили перерабатывать в России

    14 октября 2019, 10:15

    Андрей Иванов

    Минпромторг предложил перерабатывать непроданные продукты питания в корм для скота и удобрения. Соответствующий законопроект уже внесли правительство.
    Просроченные продукты предложили перерабатывать в России

    Как сообщили «Известия» со ссылкой на заместителя главы Минпромторга Виктора Евтухова, перед ведомством стоят задачи ресурсосбережения, которые можно решить при помощи снижения объема отходов.

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    «Истечение срока годности пищевых продуктов не означает, что они автоматически стали отходами. Их можно использовать в качестве сырья, например, для изготовления кормов для животных или удобрений», — приводит издание слова замминистра.

    По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в России ежегодно около 700 тысяч тонн продуктов питания, которые не успели продать до окончания срока годности, отправляют на свалку.

    В пресс-службе Роспотребнадзора «Известиям» сообщили, что проект Минпромторга нуждается в доработке. В правительстве закон пока никак не прокомментировали.

    Сейчас все некачественные пищевые продукты подлежат изъятию из оборота. Владелец просрочки обязан избавиться от нее самостоятельно или на основании предписания органов госнадзора и контроля.