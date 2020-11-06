Просроченные продукты могут подарить собакам из приютов

Депутаты предложили перерабатывать непроданную еду, чтобы делать из нее корма или удобрения. Волонтеры из приютов взяли бы для кормления четвероногих просроченные продукты из магазинов и ресторанов, считают политики. Однако животным нужно отдавать только то, что уже не годится в пищу человеку. Продукты же с истекающим сроком годности необходимо раздавать нуждающимся людям.

Во время пандемии коронавируса заметно сократился объем пищевых отходов, которые горожане привозят в приюты. Из-за этого голодают животные. В то же время сотни тысяч тонн просроченных продуктов из магазинов утилизируются или захораниваются на мусорных полигонах. Там они гниют, являются причиной пожаров. Согласно новой инициативе депутатов, владелец торговой точки сможет отправлять продукты на переработку. Перед этим предстоит провести экспертизу в компании-переработчике.

«Они в этом заинтересованы, потому что это их профильный бизнес, и это даст возможность серьезно увеличить процент продуктов, которые не будут гнить под открытым небом, а пойдут на переработку», — заявил председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Законопроект разработали в Комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Авторы идеи отправили документ на согласование в профильные ведомства. В Минпромторге уже поддержали предложение.