Просроченные продукты из магазинов предложили направлять на корм животным

Просроченные продукты питания магазины и общепит начнут направлять на производство кормов для животных, удобрений и еще целого ряда продукции. Разработкой необходимой программы в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» занялись Минсельхоз и Российский экологический оператор (РЭО). Об этом написали «Известия».

Ежегодно в России образовывается около 40 миллионов тонн биологических отходов, не более половины этого объема проходят утилизацию. Власти намерены удвоить этот показатель.

«Отходы животноводства — ценный ресурс для производства, например, качественных органических удобрений. Важно их верно подготовить, чтобы они не нанесли урон окружающей среде — это может случиться, если использовать устаревшие технологии», — заметил глава РЭО Денис Буцаев.

Как рассказали в РЭО, поручение им выдали в конце апреля. Сейчас Минсельхоз, Минпромторг и РЭО формируют отраслевую программу, в которой опишут, как можно использовать биологические вторичные ресурсы в сельском хозяйстве.

Эксперты подчеркивают, что использовать просроченные продукты питания довольно сложно, так как в первую очередь необходимо, чтобы контролирующие органы признали ее безопасной.

«Просроченные продукты становятся небезопасными, поэтому регуляторы прежде всего должны продлить их время использования. Это позволит включить продукцию во вторичное сырье и вернуть в сельское хозяйство», — пояснил глава Ассоциации экспертов розничной торговли Андрей Карпов.

В рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» чиновники разработают комплексные планы, как вовлечь вторичные ресурсы в строительную отрасль, сельское хозяйство и промышленность. К 2024 году доля использования сырья из отходов должна вырасти до 10%, к 2030 году она должна достигнуть 50% в сельском хозяйстве.