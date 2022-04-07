Проспекту Жукова в Мариуполе вернут прежнее название

Прежние власти Мариуполя переименовали проспект Жукова в Защитников Украины. В ближайшее время улице вернут прежнее название, заявила Народная милиция ДНР.

Ведомство опубликовало интервью с местной жительницей Валентиной. Она рассказала, что мариупольцы устраивали митинги и требовали вернуть проспекту имя советского генерала. Националисты отвечали жителям, что это «не ваше дело», сказала Валентина

«Тут восстания были, не хотели переименовывать. Митинги устраивали. «Так и надо, вас никто не будет слушать, “ — говорили националисты», — заявила она.

Также Валентина рассказала, что всегда поддерживала РФ и получала информацию из российских СМИ, несмотря на то, что ВСУ за это может казнить.

«Я всю жизнь Россию любила и буду любить. И пусть меня казнят. Я только Россию смотрела. Так что, за это убивать надо? За это надо убивать? Да хватить жрать меня за то, что я Россию смотрела», — сказала женщина.

ВСУ часто открывали огонь по мирным жителям, заявила Валентина. Украинские военнослужащие делали это с нескрываемым удовольствием.

«На всех домах сидели снайперы. И все стреляли в людей. Сколько людей погибло! И прям в открытую, прям улыбаются. Люди подходят говорят: „Зачем вы это делаете?“ А они улыбаются и говорят: „Это не мы“. Какое им это удовольствие было, как хорошо от этого было», — рассказала она.