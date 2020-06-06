Проследит и оштрафует. В России могут ввести онлайн-тахографы, которые станут посылать данные о машинах в ГИБДД

В России начинаются испытания онлайн-тахографов, которые будут устанавливать в автомобили. Такое устройство станет посылать в ГИБДД информацию о состоянии водителей и нарушении скорости, а также — штрафовать вместо камер и инспекторов.

О начале испытаний сообщил «Коммерсант». Тахограф — это средство контроля, которое непрерывно записывает информацию о маршруте и движении транспорта, которую нельзя отредактировать. Он будет передавать данные в режиме онлайн — прибор проследит за тем, как водители соблюдают скорость и режима труда и отдыха (РТО). Это позволит снизить нагрузку на инспекторов, уменьшить их количество и наладить автоматическую обработку информации.

Документ об онлайн-тахаграфии разработали в Минтрансе — его планируют вынести на рассмотрения правительства страны этой осенью. Если его утвердят, устройства станут внедрять постепенно — в течение года для Москвы и Подмосковья, и в течение двух лет для всех остальных регионов страны.

Сейчас решение о штрафах за нарушение принимает инспектор. При введении онлайн-тахографов процесс будет автоматизирован, система сама выставит штраф. Минтранс.

При этом принятие решения о нарушении не станет полностью автоматическим. Прибор будет передавать должностным лицам только ту информацию, которая точно указывает на нарушение, однако наказание будет определять человек.

Много вопросов и трудностей

Онлайн-тахографы планируют устанавливать только на новый автомобили. Использовать прибор можно будет до конца его срока службы. Вводить систему начнут через пилотный проект — сперва тахографами оборудуют автобусы и троллейбусы в рамках обновления общественного транспорта в 20 крупнейших агломерациях.

Юрист движения «Свобода выбора» Сергей Радько уверен, что внедрить тахографы для наказания автомобилистов за нарушение скоростного режима будет сложно. Для этого устройства необходимо сперва приравнять к средству измерения скорости и получить специальные сертификаты. Кроме того, они должны обладать безупречной точностью измерения, что сомнительно. Эксперт отметил, что для определения скорости будет использоваться только сигнал со спутника, который дает серьезные погрешности, особенно на территориях с плотной застройкой.

Глава ассоциации «Рустахоконтроль» Геннадий Мирошин отметил, что установка этих приборов создаст серьезные сложности. Ведь в первый год тахографы смогут контролировать только те автомобили, на которые будут установлены — около 100 тысяч новых машин. Остальные четыре миллиона останутся без присмотра, так как количество инспекторов сократят. Кроме того, устройство не сможет принять во внимание различные внешние факторы. Например, если водителю пора отдыхать, но он не может это сделать, потому что стоит в пробке на МКАД.