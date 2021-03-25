Прославившегося томского дворника-полиглота узнал сын. Они не виделись 40 лет

Томский дворник-полиглот, удививший всех знаниями французского и песнями The Beatles, вновь приобрел сына. Мужчина смог выйти с ним на связь спустя 40 лет.

Капитан дальнего плавания Дмитрий Никифоров нашел своего отца Виталия Никифорова с помощью ролика в новостях. Его тетя узнала в дворнике близкого родственника. В первую очередь она позвонила его жене.

«Мама позвонила мне и сказала: „Приходи, есть для тебя подарок“. Я пришел, показала. У нее руки трясутся, речь сбивчивая. Сразу, конечно же, не осознал», — рассказал сын в интервью телеканалу «Звезда».

Дмитрий Никифоров признался, что 40 лет искал отца, но результата это никакого не дало. Недавно у сына с отцом состоялся первый телефонный разговор, который длился 10 минут. Теперь родные планируют встретиться лично. Но это будет зависеть от многих обстоятельств. Никифоров-младший работает в английском порту и до лета будет занят.

В преддверии Дня влюбленных журналисты взяли у дворника в Томске короткое интервью, во время которого 70-летний мужчина заявил, что верит в любовь. Он также процитировал строчку из песни The Beatles, а в конце преставился на французском. Все пользователи были очарованы поведением дворника. Но после выяснилось, он нигде не работает, не имеет жилья и лечится от алкоголизма.