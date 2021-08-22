Прославившегося на ПМЭФ краба Юру выпустили в Баренцево море

Неофициального члена делегации Мурманской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) краба Юру выпустили на свободу. Во время проходящего в регионе фестиваля «Тиберика» его выпустили в Баренцево море. Видео появилось в Stories страницы Юры в Instagram.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как краба в контейнере погрузили на катер у побережья Тиберики.

Как сообщило РИА «Новости», после возвращения с ПМЭФ в Мурманскую область Юра какое-то время жил в аквариуме ресторана региона. Для него завели Instagram, где он рассказывал об экономике и туризме Мурманской области.

Арктический фестиваль «Тиберика» проводится в регионе шестой раз. Он открылся в минувшую субботу, 21 августа. На площадках проведут концерты и мастер-классы, а также дискуссии об экологическом и культурном развитии Арктики. Мероприятие проходит в рамках культурной программы председательства России в Арктическом совете. Оператором фестиваля стал Фонд «Росконгресс».