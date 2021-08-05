«Просить оправдать бессмысленно»: боец Макс Топор понадеялся на замену срока на штраф

Защита бойца ММА Максима Щербакова (Макса Топора) намерена просить суд заменить тюремный срок за драку на штраф. Максимум — 10 тысяч рублей, больше он не потянет, заявил журналистам адвокат Топора Андрей Алешкин перед началом прений сторон.

Юрист объяснил, что сегодня никаких решений вынесено не будет. Просто они представят свою позицию, а прокурор — свою.

«Я буду просить у суда ограничиться штрафом максимум 10 тысяч рублей. Он же бедный, несчастный», — пошутил Алешкин.

Щербаков закивал в ответ, подтвердив, что он безработный и больше 5-10 тысяч просто не потянет.

«Просить оправдать бессмысленно. Мы просто хотим судебный штраф, чтобы у него не было судимости», — добавил адвокат бойца ММА.

Он отметил, что в пользу его подзащитного могут сыграть показания свидетелей, которые подтвердили, что Топора провоцировали, а мужчины, которых он в итоге побил, были пьяны. При этом потерпевшая сторона в суд не явилась, что вызвало удивление у Алешкина.

«Вообще, это странная позиция — вас побили, а вы не защищаетесь», — заметил он.

По его словам, в этом случае их может представлять и сторона гособвинения. Сам Топор в ответ на вопрос, будет ли он в будущем за кого-то заступаться с помощью кулаков, пошутил, что драться точно не собирается.

«Бить не буду, просто задушу», — пошутил он.

Окончательное решение может быть вынесено уже на следующем заседании.

Конфликт между Максом Топором и двумя мужчинами произошел в мае 2019 года. По словам бойца, они приставали к девушкам в магазине и он решил им помешать. В Хамовническом суде Москвы посчитали, что он избил одного из оппонентов, «использовав малозначительный повод».

В итоге ему вынесли обвинительный приговор и в январе этого года приговорили к двум годам колонии-поселения. В апреле Мосгорсуд отменил приговор в связи с нарушением материального права — права на защиту. Дело начали рассматривать в ином составе суда заново.