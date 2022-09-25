«Просидели в подвале 51 день». Жительница Харькова заявила, что ждет наступления мира после референдума | 360°

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«Просидели в подвале 51 день». Жительница Харькова заявила, что ждет наступления мира после референдума

Жительница Харькова рассказала, как пряталась с детьми 51 день в подвале

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Объявление результатов референдумов о вхождении в состав России принесет мир и спокойствие, рассказала «360» жительница Харькова Ольга. Она рассказала, что покинула родной город из-за страха за жизнь маленького ребенка, с которым пряталась в подвале почти два месяца.

Сейчас Ольга живет в Подмосковье, ухаживает за ребенком. О выживании в Харькове вспоминает с большим волнением.

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«В подвалах жили, просидели в подвале 51 день. Практически невозможно было находиться. Маленький ребенок, старшему тоже тяжело все это психологически перенести», — рассказала собеседница «360».

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После проведения референдумов у детей появится будущее, и жизнь начнет возвращаться в мирное русло, отметила женщина.

«Если будет референдум, я так понимаю, что все решится, у нас будет спокойствие, у наших детей — будущее. <…> Думаю, что будет 100% все хорошо, у нас все наладится, мы будем счастливы. И у нас солнце везде засветит, не будет так мрачно», — добавила Ольга.

Власти Украины пытаются дискредитировать проведение референдумов, заявила глава ЦИК Херсонской области Марина Захарова. По ее словам, о подобных случаях уже сообщили в правоохранительные органы.

Принять участие в референдуме можно и на территории Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

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