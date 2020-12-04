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    04 декабря 2020, 11:23

    Прошли совместные учения Черноморского флота и авиации

    Дарья Морозова

    Черноморский флот и авиация прошли совместные учения с отработкой боевых задач. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу флота.

    В пресс-службе уточнили, что был «задействован весь корабельный состав Черноморского флота».

    «В том числе — фрегаты „Адмирал Макаров“ и „Адмирал Григорович“, сторожевой корабль „Пытливый“, патрульный корабль „Дмитрий Рогачев“, малые ракетные корабли „Орехово-Зуево“ и „Ингушетия“», — говорится в сообщении.

    На следующем этапе будут решаться боевые задачи в составе корабельных тактических групп.