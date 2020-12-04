Прошли совместные учения Черноморского флота и авиации

В пресс-службе уточнили, что был «задействован весь корабельный состав Черноморского флота».

«В том числе — фрегаты „Адмирал Макаров“ и „Адмирал Григорович“, сторожевой корабль „Пытливый“, патрульный корабль „Дмитрий Рогачев“, малые ракетные корабли „Орехово-Зуево“ и „Ингушетия“», — говорится в сообщении.

На следующем этапе будут решаться боевые задачи в составе корабельных тактических групп.