Прошли совместные учения Черноморского флота и авиации
Черноморский флот и авиация прошли совместные учения с отработкой боевых задач. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу флота.
В пресс-службе уточнили, что был «задействован весь корабельный состав Черноморского флота».
«В том числе — фрегаты „Адмирал Макаров“ и „Адмирал Григорович“, сторожевой корабль „Пытливый“, патрульный корабль „Дмитрий Рогачев“, малые ракетные корабли „Орехово-Зуево“ и „Ингушетия“», — говорится в сообщении.
На следующем этапе будут решаться боевые задачи в составе корабельных тактических групп.