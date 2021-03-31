«Прошла жернова доказательной медицины»: главный терапевт Минздрава призвал россиян поскорее сделать прививку от ковида

Россиян призвали как можно скорее сделать прививку от COVID-19. Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения России Оксана Драпкина порекомендовала выбирать для этих целей одну из отечественных вакцин, сообщило РИА «Новости».

Сейчас на российском рынке представлены уже три отечественных вакцины. Все они в равной степени эффективны и безопасны для здоровья, потому что не содержат самого коронавируса. Привившийся человек не становится носителем заболевания.

«Я просто хочу сказать, что ни одна вакцина не доходит до человека, если она не прошла жернова, очень строгие жернова все той же доказательной медицины, всех тех же регуляторных органов. Поэтому совершенно авторитетно могу заявить, что все три вакцины эффективны и безопасны», — высказалась Драпкина.

Все российские вакцины имеют официальные инструкции. Вакцинация проходит в два этапа. Различия заключаются лишь в способе производства.

Главный терапевт Министерства здравоохранения обратилась к россиянам с призывом как можно скорее сделать прививку.

«Самое главное, хочу обратиться ко всем, кто нас видит — привейтесь. Привейтесь как можно быстрее любой вакциной», — порекомендовала Драпкина в ходе пресс-конференции в преддверии Всемирного дня здоровья.

Сейчас в России процедура вакцинации от коронавируса является бесплатной. В Москве работает более 100 пунктов вакцинации.