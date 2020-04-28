«Прошел все круги ада»: вышедший из комы пациент рассказал о заболевании COVID-19

Максим Орлов подхватил коронавирус и оказался с пневмонией в больнице Коммунарки. Медики смогли вытащить мужчину из комы и поставить на ноги. Теперь он может дышать без аппарата ИВЛ и призывает всех соблюдать самоизоляцию.

В начале апреля Максим Орлов почувствовал первые симптомы коронавируса. В итоге мужчину забрали в инфекционную больницу в Коммунарке, где подключили к аппарату ИВЛ из-за пневмонии.

«Меня выписали из больницы в Коммунарке, где я лежал 22 дня с двусторонней пневмонией, вызванной COVID-19. Там прошел все круги ада, включая кому, ИВЛ, умерших соседей по палате и даже то, что моей семье успели сообщить: „Орлова не вытянут“», — рассказал пациент сайту kp.ru.

Но мужчине удалось не только выйти из комы, но и побороть болезнь. Пациент стал третьим человеком в Коммунарке, которого удалось вылечить после подключения к ИВЛ. Орлов поблагодарил коллег, которые помогали на протяжении этих 22-х дней, а также выразил благодарность главному врачу больницы Денису Проценко, главе реанимации Никите Матюшкову и всем медработникам.

После выздоровления мужчина призвал людей серьезнее относиться к угрозе подхватить коронавирус.

«Бойтесь его, ибо он убивает, а гарантированного лечения от него нет. Друзья, сидите дома, соблюдайте изоляцию и радуйтесь тому, что вы здоровы, потому что один день в больнице будет равен месяцам в самоизоляции», — заключил Орлов.

По всей России зафиксировано 93 558 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки это число выросло на 6411 пациентов. Вылечить удалось 8456 человек.