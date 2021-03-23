Прошел финал киберспортивного турнира Российского движения школьников

Состоялся финал киберспортивного турнира лиги Центрального федерального округа Российского движения школьников. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

В соревнованиях приняли участие 96 человек в возрасте от семи до 18 лет. По итогам отобрали пятерых. Гранд-финал состоится в мае этого года. Трансляцию турнира просмотрели около двух миллионов человек.

«У меня не было компьютера, но было желание стать киберспортсменом. PUBG изначально был перспективной игрой, поэтому я его и выбрал», — рассказал один из победителей Александр Альховик, который подписал контракт со Шведской гильдией «Alliance».