Важное 11 сентября 2023, 13:36 Прошедшие региональные выборы в России назвали достойными и чистыми Памфилова: избирательная кампания в 2023 году состоялась достойно и чисто РИА «Новости»

Читать 360tv в

Избирательная кампания в регионах России прошла достойно и чисто. На 21 участке признали недействительными всего 1307 бюллетеней, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге о предварительных итогах Единого дня голосования.

«Несмотря на сложности и беспрецедентность этой кампании, <…> прошла она, в общем, очень достойно и чисто. Это все небольшое количество количество [нарушений]», — указала Памфилова.

Реклама

По ее словам, характер нарушений нельзя сравнить с ситуациями, которые были 10 лет назад. Глава Центризбиркома поблагодарила коллег за титанический труд на прошедших выборах.

Она также отметила, что недействительными признали лишь 1307 бюллетеней на 21 избирательном участке. Однако Центризбирком серьезно относится даже к такой незначительной цифре. Памфилова объяснила, что за каждой единицей стоит человек и его голос.

«По вине каких-либо недобросовестных людей разных вот эти 1307 голосов пришлось признать недействительными. Те, кто виновен, должны нести за это наказание», — подчеркнула председатель ЦИК.

Она обратила внимание, что уже зафиксировали четыре случая отмены отдельных итогов голосования. В качестве примера Памфилова напомнила о случае в Крыму, когда во время довыборов по Симферопольскому одномандатному округу член избирательной комиссии прямо под камерой вбрасывала бюллетени.

Ранее глава ЦИК назвала среднюю явку по стране самой высокой с 2017 года — она составила 43,5%. Участие в Едином дне голосования приняли более 45 миллионов избирателей.