Общество 05 декабря 2023, 09:07 Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за зиму Синоптик Леус: ночь на 5 декабря стала самой холодной за зиму РИА «Новости»

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Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы: температура воздуха достигла отметки -12,9 градуса. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, до этого лидером морозных дней было 22 ноября — тогда столбики термометров опустились до -9,5 градуса. На других метеостанциях мегаполиса минимальная температура варьировалась от -9,1 градусов на Балчуге до -15,0 градусов в Тушино, а в Новой Москве — -16,9 градуса.

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Он также добавил, что на территории Московской области холоднее всего в ночь на 5 декабря было в Мелихово: там морозы окрепли до -17,9 градуса.

«По нашим прогнозам, на протяжении нынешней недели морозы будут только усиливаться, а с пятницы столбики термометров начнут опускаться ниже 20-градусной отметки, в Москве это, скорее всего, произойдет в выходные», — предупредил метеоролог.

Накануне москвичам пообещали потепление к концу недели. Несмотря на морозы, воздух станет немного теплее и даже покажется солнце.