    24 декабря 2019, 10:16

    Прощупать Землю. «Роснефть» подвела итоги Seismic Challenge

    Алена Собкалова, Елена Маркелова, Ирина Журавлева

    Нефтегазовая компания «Роснефть» запустила Seismic Challenge. Это международное соревнование по сейсмологической разведке.
    Прощупать Землю. «Роснефть» подвела итоги Seismic Challenge | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба компании «Роснефть»

    На все заявления о том, что черного золота хватит еще на 10-20 лет, а потом ресурс будет окончательно истощен, аналитики «Роснефти» отвечают: все сырье еще не найдено, в ближайшие десятилетия оно не закончится, просто его нужно правильно искать и добывать.

    Основной инструмент — сейсмологическая разведка. Там, где происходят колебания земной коры, и нужно бурить скважины. Нефтегазовая компания проводит Seismic Challenge. IT-марафоны позволяет нефтегазовой компании решать реальные производственные задачи и привлекать к сотрудничеству высококвалифицированные кадры.

    Прощупать Землю. «Роснефть» подвела итоги Seismic Challenge | Изображение 2
    Источник фото: пресс-служба компании «Роснефть»

    «Произошел определенный прорыв в распознавании изображений и образов и возникла идея для решения сложных сейсмических задач. Мы взяли максимально задачу, которую понимали, как мы будем использовать в дальнейшем, мы не были оптимистами, и ни у кого не было надежды, веры, что нам дадут готовое решение», — рассказал Тимофей Загуренко, директор по информационным технологиям ООО «БашНИПИнефть».

    Участники со всего мира — России, США, Англии, Франции, Германии — должны придумать, как быстро проанализировать данные сейсмоприемников. Представьте толщу земли — колебания отражаются на слоях горных пород, сейсмоприемник все это фиксирует.

    Массивы информации — большие, для обработки нужно мощнейшее программное обеспечение. Задача на миллион, именно столько и составил призовой фонд. В октябре около 500 команд подключились к мозговому штурму, и спустя почти три месяца, презентовали свои проекты. В жюри — специалисты научных институтов Роснефти, МГУ и ИТМО. Победителем стал Роман Соловьев из Москвы.

    Прощупать Землю. «Роснефть» подвела итоги Seismic Challenge | Изображение 3
    Источник фото: пресс-служба компании «Роснефть»

    «Раньше я такие задачи не решал, именно касаемо сейсмического анализа данных. И я решил попробовать, у меня получилось. Моя модель была основана на нейронных сетях, она позволяет делать это в автоматическом режиме и собственно, по метрике (а она и интересовала организаторов), решил, что мое решение лучшее среди всех участников», — отметил Роман Соловьев, победитель Rosneft Seismic Challenge.

    Миллион рублей разделили между несколькими командами, выбрали лучшее решение и лучшую презентацию, по мнению жюри. Идеи участников — не только Романа, но и разработки других конкурсантов, «Роснефть» будет использовать для поиска новых месторождений.