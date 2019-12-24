Прощупать Землю. «Роснефть» подвела итоги Seismic Challenge

Нефтегазовая компания «Роснефть» запустила Seismic Challenge. Это международное соревнование по сейсмологической разведке.

Источник фото: пресс-служба компании «Роснефть»

На все заявления о том, что черного золота хватит еще на 10-20 лет, а потом ресурс будет окончательно истощен, аналитики «Роснефти» отвечают: все сырье еще не найдено, в ближайшие десятилетия оно не закончится, просто его нужно правильно искать и добывать.

Основной инструмент — сейсмологическая разведка. Там, где происходят колебания земной коры, и нужно бурить скважины. Нефтегазовая компания проводит Seismic Challenge. IT-марафоны позволяет нефтегазовой компании решать реальные производственные задачи и привлекать к сотрудничеству высококвалифицированные кадры.

Источник фото: пресс-служба компании «Роснефть»

«Произошел определенный прорыв в распознавании изображений и образов и возникла идея для решения сложных сейсмических задач. Мы взяли максимально задачу, которую понимали, как мы будем использовать в дальнейшем, мы не были оптимистами, и ни у кого не было надежды, веры, что нам дадут готовое решение», — рассказал Тимофей Загуренко, директор по информационным технологиям ООО «БашНИПИнефть».

Участники со всего мира — России, США, Англии, Франции, Германии — должны придумать, как быстро проанализировать данные сейсмоприемников. Представьте толщу земли — колебания отражаются на слоях горных пород, сейсмоприемник все это фиксирует.

Массивы информации — большие, для обработки нужно мощнейшее программное обеспечение. Задача на миллион, именно столько и составил призовой фонд. В октябре около 500 команд подключились к мозговому штурму, и спустя почти три месяца, презентовали свои проекты. В жюри — специалисты научных институтов Роснефти, МГУ и ИТМО. Победителем стал Роман Соловьев из Москвы.

Источник фото: пресс-служба компании «Роснефть»

«Раньше я такие задачи не решал, именно касаемо сейсмического анализа данных. И я решил попробовать, у меня получилось. Моя модель была основана на нейронных сетях, она позволяет делать это в автоматическом режиме и собственно, по метрике (а она и интересовала организаторов), решил, что мое решение лучшее среди всех участников», — отметил Роман Соловьев, победитель Rosneft Seismic Challenge.

Миллион рублей разделили между несколькими командами, выбрали лучшее решение и лучшую презентацию, по мнению жюри. Идеи участников — не только Романа, но и разработки других конкурсантов, «Роснефть» будет использовать для поиска новых месторождений.