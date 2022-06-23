Стало известно время и место прощания с Шатуновым
ТАСС: прощание с Шатуновым пройдет 26 июня на Троекуровском кладбище
Прощание с популярным советским и российским исполнителем Юрием Шатуновым состоится в зале Троекуровского кладбища 26 июня. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь музыканта Аркадий Кудряшов.
«Прощание пройдет с 10 до 15 часов. Это специальный день, чтобы пришла пресса и поклонники», — заявил он.
Кудряшов добавил, что похороны пройдут там же на следующий день, и будут носить закрытый характер, поскольку родные артиста не хотят общаться с прессой.
О смерти Шатунова в возрасте 48 лет стало известно утром 23 июня. Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов сказал «360», что причиной смерти музыканта стала острая сердечная недостаточность на фоне обширного инфаркта миокарда.
Ранее в Сети появилось видео с последними минутами жизни Шатунова.