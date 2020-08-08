Прощание со школой. Общеокружной выпускной прошел в Парке Победы Орехово-Зуева

Выпускники школ Орехово-Зуевского городского округа собрались в Парке 30-летия Победы, чтобы окончательно войти во взрослую жизнь. В этом году праздник впервые прошел под открытым небом. Из-за пандемии выпускной вечер перенесли на август.

Более 800 выпускников школ вместе с родителями собрались вечером в Парке тридцатилетия Победы Орехово-Зуевского городского округа на выпускной вечер. Началось торжество в 20:20.

Первым поздравить вчерашних школьников на вертолете прилетел обладатель Кубка мира по вертолетным гонкам Андрей Бараев. Фигуры высшего пилотажа на малой высоте не оставили равнодушными никого. По громкой связи командир экипажа поздравил выпускников с праздником.

Источник фото: телеканал «360»

После показательных выступлений началась торжественная часть. В этом году в городском округе более 200 медалистов. Все они пришли в Парк, чтобы отпустить в небо воздушные шары.

На сцене в этот момент награждали тех, кто смог собрать на ЕГЭ 100 баллов. Выпускник Даниил Сбойчаков рассказал, что на экзамене по русскому языку рассчитывал получить 80 баллов, но набрал максимум.

«Решал много тестов, писал сочинения, знал все правила. И повезло сильно», — поделился он секретом своего успеха.

Источник фото: телеканал «360»

На выпускной собрались лучшие выпускники: победители олимпиад, конкурсов, международных соревнований. Арина Подгорнова дважды стала чемпионкой Европы по силовой атлетике и чемпионкой Кубка Мира по становой тяге. На праздник девушка пришла в туфлях на огромных каблуках и призналась, что терпит неудобство ради красоты.

В этом году выпускной в городском округе впервые проходит на открытом воздухе. Место выбрали примечательное — Парк тридцатилетия Победы отреставрировали к юбилею города.

Источник фото: телеканал «360»

«На протяжении всего строительства этого парка в центре Орехово-Зуева мы думали о том, что это была бы замечательная площадка для празднования больших праздников. У нас 880 выпускников, понятно, что этот праздник не в тот день, когда он должен быть из-за известных всем событий, но мы обещали, и у нас получилось этого дождаться», — заявил глава городского округа Геннадий Панин.

Такой формат праздника оказался по душе не только выпускникам, но также родителям и учителям. Все готовы веселиться и танцевать всю ночь. Программа выпускного вечера очень насыщенная: концерт, дискотека, шоу барабанщиков, а кульминацией станет салют.

Такое прощание со школой запомнится выпускникам навсегда. Впереди их ждет уже взрослая жизнь и первый ее рассвет надо встретить после хорошего праздника.