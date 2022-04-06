Прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, умершим 6 апреля, пройдет в Колонном зале. Об этом сообщили источники РИА «Новости».

Похороны, по данным издания, пройдут на Троекуровском кладбище. Там покоятся родственники Жириновского.

Как напомнило РИА ФАН, лидер ЛДПР еще в 2014 году описал сценарий собственных похорон. Тогда он заявил, что прощание состоится в Колонном зале, где соберутся «тысячи людей со всей страны». Жириновский предположил, что похоронят его на Новодевичьем кладбище.

Жириновского не стало 6 апреля. Ему было 75 лет. О смерти политика сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В феврале Владимир Жириновский попал в больницу с ковидом. Два месяца он боролся с болезнью.

Соболезнования родным и близким умершего политика уже выразили президент РФ Владимир Путин, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, председатель СК РФ Александр Бастрыкин и другие.