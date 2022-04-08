Прощание с Жириновским началось в Москве. Прямая трансляция
«360» ведет прямую трансляцию прощания с Владимиром Жириновским
Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским началась в Колонном зале Дома союзов в Москве. «360» ведет прямую трансляцию.
На прощание с лидером ЛДПР уже приехал президент РФ Владимир Путин.
Отпевание Жириновского ранее завершилось в храме Христа Спасителя. Службу провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он назвал Жириновского ярким и обаятельным человеком, внесшим большой в клад в политическую жизнь современной России.
Похороны Жириновского пройдут на Новодевичьем кладбище. Они начнутся сразу после прощания с политиком, сообщили в пресс-службе ЛДПР. Смерть Жириновского в партии назвали ударом по всей России. В течение 40 дней после кончины политика во фракции не будут обсуждать никаких вопросов, кроме прощания с Жириновским.
Владимир Жириновский умер 6 апреля после продолжительной болезни. Ему было 75 лет. Врачи боролись за жизнь политика с начала февраля, когда стало известно о госпитализации Жириновского в Центральную клиническую больницу с двусторонней пневмонией.