Прощание с Засурским пройдет в храме при МГУ

Прощание с президентом журфака МГУ Ясеном Засурским пройдет в среду в храме Святой мученицы Татианы на Моховой улице. Об этом депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале.

Прощание с Засурским состоится 4 августа в храме Святой мученицы Татианы при МГУ. Время начала панихиды Хинштейн не уточнил. Очевидно, об этом сообщат позднее.

Похороны президента журфака МГУ пройдут на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в сфере образования, осведомленный о пожеланиях близких покойного.

Ясена Засурского не стало 1 августа. Он умер на 92-м году жизни. Засурский с 1965 по 2007 год был деканом факультета журналистики МГУ, а с 2007-го стал его президентом. Засурский был доктором филологических наук, профессором МГУ, заслуженным журналистом РФ.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с «360» назвал Засурского легендой. Он рассказал, как Засурский оппонировал на защите его диплома.

Телеведущий, член Союза журналистов России Леонид Млечин ранее рассказал «360», что Засурский своим примером всегда показывал, что нужно делать больше добрых дел.