Прощание с Владимиром Меньшовым проходит в Москве. Трансляция

Прощание с режиссером и актером Владимиром Меньшовым началось в Большом зале Центрального дома кинематографистов в Москве. «360» ведет трансляцию траурной церемонии.

После гражданской панихиды гроб с телом Меньшова перевезут в Красное Село для отпевания в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Похороны режиссера пройдут на Новодевичьем кладбище.

Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни. Причиной смерти режиссера стали последствия коронавируса.

Фильмография Меньшова насчитывает сотни картин. Он был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного артиста РСФСР, был лауреатом Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской.

Его драма «Москва слезам не верит» в 1981 году получила премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Всенародную любовь снискала и его легендарная комедия «Любовь и голуби».

Коллеги Меньшова рассказали, что актеры мечтали работать с ним. Он умел дарить неповторимую творческую радость. Режиссер Карен Шахназаров принес соболезнования всему русскоговорящему миру и назвал Меньшова эпохальной фигурой. Свои соболезнования родным и близким режиссера выразил президент РФ Владимир Путин.