Прощание с Владимиром Кореневым началось в московском театре. Трансляция

Началась церемония прощания с актером Владимиром Кореневым. Траурное мероприятие проходит в Электротеатре «Станиславский». «360» ведет прямую трансляцию с Тверской улицы.

Перед входом в театр висит черно-белый портрет Коренева с траурной лентой.

Народный артист России Владимир Коренев умер на 81-м году жизни 2 января от последствий заражения коронавирусом. Он стал популярным во всем Советском Союзе после выхода в 1961 году экранизации романа Александра Беляева «Человек-амфибия». Всего в фильмографии Коренева более пяти десятков полнометражных картин и сериалов.

Художественный руководитель Электротеатра «Станиславский» Борис Юхананов назвал встречу с актером одним из главных событий в своей жизни.

«Встреча с Владимиром Борисовичем была важнейшим событием в моей жизни, поэтому так больно и сложно сейчас говорить. <…> Эта утрата для нас невосполнима, будто мы потеряли старшего брата и друга», — заявил Юхананов во время беседы с «360».

Владимира Коренева похоронят на Введенском кладбище, пишет RT.