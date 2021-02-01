Прощание с Василием Лановым началось в Театре имени Вахтангова. Трансляция

В Театре имени Вахтангова началась церемония прощания с народным артистом СССР Василием Лановым. «360» ведет прямую трансляцию траурного мероприятия.

Василий Семенович Лановой умер в московской больнице на 88-м году жизни 28 января от ковида. У него было незначительное поражение легких, однако потом состояние актера резко ухудшилось.

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Окончил Театральное училище имени Бориса Щукина. Он снялся в таких культовых советских фильмах, как «Алые паруса», «Война и мир», «Как закалялась сталь», «Анна Каренина», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Дни Турбиных» и других.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Ланового. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала актера образцом гражданского мужества и отчаянно честным человеком. Актера похоронят на Новодевичьем кладбище.