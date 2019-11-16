Прощание с убитой аспиранткой Ещенко прошло на Кубани. Видео

Десятки людей пришли на церемонию прощания с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко в Троицкую церковь. В ее убийстве обвиняют профессора Олега Соколова.

Видео из храма опубликовал канал РЕН ТВ. На кадрах видно, что убитую девушку привезли в закрытом гробу, а в церковь приходит большое количество людей, которые несут цветы. Жители начали собираться задолго до начала отпевания.

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Прощание проходит в станице Старовеличковская Краснодарского края с 11:00 16 ноября.

Как пишет издание «Подъем» со ссылкой на корреспондента, родственники поставили рядом с гробом цветы и фотографию девушки.

Ранее отец Ещенко говорил, что хоронить после убийства практически нечего. Профессор после своего преступления расчленил тело и пытался утопить отрубленные ноги и руки в реке, а голосу девушки нашли полицейские в квартире историка. Поэтому аспирантку будут хоронить в закрытом гробу днем 16 ноября.

Анастасию Ещенко убили 7 ноября в Петербурге. Через два дня правоохранители задержали доцента СПбГУ Олега Соколова, который пытался утопить в Мойке останки своей жертвы. Он рассказал, что застрелил возлюбленную и затем расчленил тело, чтобы скрыть следы.

Во время заседания, Соколов признался в преступлении и раскаялся. По его словам, причиной убийства стал личный конфликт из-за того, что девушка плохо относилась к детям профессора и превратилась «в монстра». По решению суда историка оставили на два месяца в СИЗО.