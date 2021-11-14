Прощание с сатириком Коклюшкиным началось в Центральном доме литераторов. Прямая трансляция

В Центральном доме литераторов на Поварской улице началась церемония прощания с писателем-сатириком Виктором Коклюшкиным. «360» ведет прямую трансляцию с траурного мероприятия.

Виктор Коклюшкин умер 11 ноября от острой сердечной недостаточности. Ему было 75 лет. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что перед смертью он провел неделю в тяжелом состоянии. По словам Соловьева, у Коклюшкина начали отказывать органы. Телеведущий уверил, что у писателя не было ковида, и назвал его скромным и деликатным человеком.

Коллеги выразили соболезнования близким писателя. Пародист Гия Гагуа в беседе с «360» рассказал, что Виктор Михайлович был очень добрым и справедливым.