Прощание с президентом журфака МГУ Ясеном Засурским началось в Москве. Трансляция

Прощание с президентом факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Ясеном Засурским началось в Москве. Гражданская панихида проходит в храме мученицы Татианы при университете. «360» ведет трансляцию траурной церемонии.

Здесь же, в Домовом храме, после гражданской панихиды пройдет и отпевание Засурского, после чего гроб с его телом будет погребен на Троекуровском кладбище.

Засурский — один из последних педагогов, который работал с момента основания факультета журналистики. Должность декана он занимал с 1965 по 2007 год. В 2018-м Засурскому было присвоено звание заслуженного журналиста России.

Он скончался 1 августа на 92-м году жизни. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал Засурского настоящей легендой. По мнению обозревателя «Российской газеты» Сусанны Альпериной, профессор «учил такой журналистике, за которую не стыдно».