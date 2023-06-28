Общество 28 июня 2023, 15:44 Прощание с пожарным Накибовым прошло в Королеве МЧС сообщило о прощании в Королеве с пожарным Накибовым, погибшим при исполнении долга Пресс-служба МЧС

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Родные, близкие и просто неравнодушные люди попрощались с пожарным Рустамом Накибовым в Королеве. Он погиб во время исполнения служебного долга. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС России в своем Telegram-канале.

«В Королеве простились с погибшим при исполнении служебного долга Рустамом Накибовым», — сказано в сообщении.

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Ведомство показало снимки с церемонии прощания. Проводить пожарного в последний путь пришло множество людей.

Накибов был командиром отделения пожарно-спасательной части № 80, имел звание старшего сержанта. Он работал на пожаре, которой произошел 25 июня в многоэтажном доме на Пионерской улице в Королеве. Там загорелась квартира на 14 этаже. Спасатели эвакуировали жильцов дома, но в объятой огнем помещении остался мужчина. Накибов попытался его спасти, но они оба погибли.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что семье погибшего помогут. У пожарного осталось двое детей. Также помощь его родным должны оказать и представители МЧС.